Sakaryaspor, ligde yarın deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Serikspor ile mücadele edecek.
Antalya Serik İsmail Oğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Sakarya ekibinde kart cezalıları Josip Vukovic ve Ruan Teixeira ile tedavisine devam edilen Mete Kaan Demir ve Eren Erdoğan, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ligde 32 puana sahip iki takımdan Sakaryaspor 17'nci, Serikspor 18'inci sırada yer alıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.