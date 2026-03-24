Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 zanlı tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Operasyonda 18 bin sentetik ecza, 648,94 gram sentetik uyuşturucu, 270 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.