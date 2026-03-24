Serdivan Belediyesi hizmetlere ulaşım için geliştirdiği mobil uygulamasını tanıttı
Serdivan Belediyesi tarafından vatandaşların belediye hizmetlerine rahatça ulaşması amacıyla geliştirilen "Serdivan Cepte" mobil uygulaması törenle tanıtıldı.
Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Kültür ve Kongre Salonu'ndaki tanıtım töreninde konuşan Başkan Osman Çelik, uygulamanın tamamen belediye personeli tarafından geliştirildiğini belirtti.
Geliştirilen programın seçim vaatlerinden birisi olduğunu anlatan Çelik, uygulamanın bürokrasi süreçlerini azaltarak zaman tasarrufu sağladığını kaydetti.
AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Serdivan Kaymakam Ali Candan da yerli imkanlarla geliştirilen uygulamanın örnek bir model teşkil ettiğini ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.