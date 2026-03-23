Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi 2006 Sokak'ta M.Ş. ve O.M.A ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheli arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.Ş. ve O.M.A, söz konusu şüpheli tarafından tabancayla ayaklarından vurularak yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşlarca Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Genel sağlık durumu iyi olan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.