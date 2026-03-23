Sakarya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.





D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyir halinde olan M.Ç. (45) yönetimindeki 42 HC 623 plakalı çamaşır suyu yüklü tır ile L.A. idaresindeki 10 AUP 020 plakalı tır çarpıştı.



Çarpışmanın ardından 42 HC 623 plakalı tır yolun orta refüjüne çarparak alev alırken, karşı istikamette seyreden M.A.B. idaresindeki 64 HF 140 plakalı otomobil de yola saçılan molozlara çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü M.A.B. ve eşi H.B. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.





Alev alan tırdaki yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Olay sebebiyle her iki yönü ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.



Trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, ekiplerin yolu temizlemesinin ardından normale döndü.



