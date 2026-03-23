        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 23.03.2026 - 19:04 Güncelleme:
        Sakarya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


        D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyir halinde olan M.Ç. (45) yönetimindeki 42 HC 623 plakalı çamaşır suyu yüklü tır ile L.A. idaresindeki 10 AUP 020 plakalı tır çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından 42 HC 623 plakalı tır yolun orta refüjüne çarparak alev alırken, karşı istikamette seyreden M.A.B. idaresindeki 64 HF 140 plakalı otomobil de yola saçılan molozlara çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü M.A.B. ve eşi H.B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.


        Alev alan tırdaki yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olay sebebiyle her iki yönü ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, ekiplerin yolu temizlemesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

