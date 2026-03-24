Sakarya'da Dünya Su Günü programı düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunması, Sapanca Gölü'nün geleceği ve sürdürülebilir su kullanımına dikkati çekmek amacıyla "22 Mart Dünya Su Günü" farkındalık programı düzenledi.



Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, küresel ısınmayla yaşanan kuraklığın ve çevre kirliliğinin sonucunda gelecekte daha çok su sorunlarının yaşanabileceğini belirtti.



Su kaynaklarının korunması gerektiğini belirten Doğan, "Özellikle içme suyu kaynaklarımızı ciddi anlamda korumamız lazım. Sapanca Gölü dünyadaki nadir göllerden biri. Birinci sınıf içme suyuna sahip. Tedbirler alınmadığı takdirde hiç de istemeyeceğimiz manzarayla karşılaşabiliriz. Sakarya özelinde gerekli su kaynağımız varmış gibi görünse de gerekli tasarrufları sağlamaz, içme suyu kaynaklarımızı korumaz ve ilave yeni kaynaklarla bunları desteklemezsek gelecekte sorunlarla karşılaşabiliriz." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da su kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir su yönetiminin önemine dikkati çekti.



Küresel ısınma ve artan su stresinin oluşturduğu tehlikeye değinen Alemdar, "Sürdürülebilir ve içilebilir su kaynaklarımız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizin ve gelecek nesillerimiz için altyapı ve üstyapı çalışmalarında gayretle çalışıyoruz. Özellikle son zamanlarda küresel ısınma ve su stresi her geçen artamaya devam etmektedir. Bizler suyu dengeli kullanmaz ve korumazsak su sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Su sadece yağmurun yağmasıyla birikmez ve geleceğe taşınamaz, bu nedenle ciddi şekilde tasarruf yapmak zorundayız. Elimizdeki veriler şunu gösteriyor ki şu ana kadar sadece tasarrufla yüzde 11 oranında su kullanımını azalttık." diye konuştu.



SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, su konusunun küresel ölçekte oldukça hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, "SASKİ olarak suyun korunması ve kayıp kaçaklarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Su meselesi sadece bugünü değil geleceğimizi etkiliyor. Yağış düzeyindeki düşüşler suyun sadece bir kaynak değil stratejik bir değer olduğunu bizlere göstermektedir. Aynı zamanda şehrimizin en önemli su kanyağı olan Sapanca Gölümüzle ilgilide gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Vali Doğan ve Alemdar, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji bölümünde okuyan su elçilerine ve SASKİ tarafından ilçelerde eğitim verilen minik su müfettişlerine katılım sertifikası takdim etti.



Programa, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

