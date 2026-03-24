        Sakarya'da jandarma Ramazan Bayramı'nda denetimlerini sürdürdü

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince kentte geniş çaplı denetimler ve operasyonlar gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 10:26 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Suçlulara Bayram Yok" sloganıyla bayram süresince 263 tüm, 252 araç ve 1329 personelle denetim yaptı.

        Yapılan 1489 denetimde 24 bin 425 kişinin sorgulanırken, umuma açık yerler ve metruk alanlarda yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 7 kişiye idari işlem uygulandı.

        Denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 87 kişi yakalanırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 11'i tutuklandı.

        Trafikte alkollü araç kullandığı belirlenen 3 sürücü hakkında işlem yapıldı, kural ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç ve sürücüsüne ise toplamda 1 milyon 104 bin 965 lira para cezası uygulandı.

        Bayram süresince kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, düzenlenen 32 operasyonda 25 kişinin yakalandığı, 6'sının ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

        Operasyonlarda 29 gram esrar, 200 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 4 bin 126 sentetik hap, 371 bin boş ve dolu makaron, 40 elektronik sigara, 30 elektronik sigara likiti, 2 tabanca, ve şarjörü, 2 av tüfeği ve 5 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Açıklamada, kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi ve güvenliğinin temini amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla yürütüleceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Hürmüz'e alternatif rota
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Suçlu bulundu
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da miras kavgası: 2 yaralı
        İki tır çarpıştı, D-650 savaş alanına döndü Kazada bir tır alev alırken, ka...
        Sakarya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da akrabalar arası silahlı kavga: 2 yaralı
