        Sakarya'da kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Pazarköy Caddesi üzerinde M.K. ile F.K.E. arasında trafikte tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesine üzerine M.K, silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar kavgayı ayırmaya çalışan S.T'ye isabet etti.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan S.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


        Olay yerinden kaçan M.K, polis ekiplerine teslim oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Doğum izni artıyor
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Sakarya'da kaybolan 75 yaşındaki kişi aranıyor
