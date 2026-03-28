        Sakarya Voleybol, Sultanlar Ligi'ne çıkmak için finali garantiledi

        Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Sakarya Voleybol, Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselmek için mücadele ettiği play-off'ta Çanakkale Belediyesi'ni 3-0 yenerek finale çıkmayı garantiledi.

        Giriş: 28.03.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Kulüpten yapılan açıklamada, Alanya'da düzenlenen play-off yarı final etabının ikinci maçında ilk seti 25-19 üstünlükle bitiren Sakarya ekibinin ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti 25-16 önde kapattığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Voleybol Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, "Bu takım sadece maç kazanmıyor, Sakarya'ya bir ruh kazandırıyor. Bu başarı yılların emeği ama daha bitmedi." ifadesini kullandı.

        Başantrenör İdris Demir hedeflerinin Sultanlar Ligi olduğunu belirterek, "Oyuncularım sadece voleybol oynamadı, karakter ortaya koydu. Her sette disiplinli kaldık. Bu galibiyetin anlamı büyük ama yolumuz bitmedi. Finali garantiledik." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

