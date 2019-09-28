Bilişim zirvesi Sakarya’da başladı. İki gün sürecek olan zirveye katılımın yoğun olduğu gözlendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın da paydaşı olduğu, Türkiye Bilişim Federasyonu (TÜBİFED) ve Sakarya Bilişim Sektörü Derneği (SABİDER)’in birlikte organize ettiği Bilişim Zirvesi Sakarya etkinliği başladı. İki gün sürecek olan zirveye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, SUBÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Sarıbıyık, SAÜ Rektörü Prof Dr. Fatih Savaşan, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve çok sayıda davetli katıldı.



Şehrimize kazandırma çabasındayız

SATSO Başkanı Akgün Altuğ etkinlikte yaptığı açıklamada, “Neredeyse bilişimin dokunmadığı, birebir etkileşimi olmadığı bir sektör kalmadı. Ekonomide katma değerli üretim yapabilmek ve rekabet gücünü elde edebilmenin temeli bilişim sektöründe gizlidir. Bu dönüşüm sürecinde ülkemizin de pay sahibi olması, tüm dünyayı kendi ürettiği teknolojiler ile buluşturması beklenmektedir. Biz bu alanda halen büyük oranda tüketici durumdayız. Elbette çok iyi ve dünyanın önde gelen kurumlarında çalışan mühendislerimiz var. Ancak Türkiye’de ve Türkiye adına yüzde yüz milli bir yazılım ve donanım henüz istenilen seviyede değil. Böylesine önemli bir teknolojinin gelişmesi için eğitimin önemi birkez daha ortaya çıkmaktadır. Dönüşüm, ilkokul eğitiminden, üniversiteye ve oradan serbest piyasaya kadar bir ‘yerli ve milli’ bilişim politikası ile mümkün olacaktır. Bizler SATSO olarak bu yazılım teknolojisinin faydalarını şehrimize kazandırma çabasındayız. Bu doğrultuda üniversite sanayi işbirliğine önem veriyor, teknokentimizle ortak çalışmalar yürütüyor, gençlerin teknolojik atılımlarını destekliyoruz. 31. Meslek komitemizin sektör birliği çalışmalarını önemsiyor, bu doğrultuda mesleki standartların gelmesine yönelik çalışmalara katkı sağlıyoruz. SATSO olarak teknolojik gelişmelerin ilimizde de hızla yayılması, yazılımsal çalışmaların ilimizde de gerçekleştirilmesi ve yazılım bilen nitelikli bireylerin yetişmesi için çalışmalar gerçekleştirmeye ve hedefler koymaya devam edeceğiz. Toplantımızın sektörün gelişimi açısından önemli bir başlangıç olacağını düşünüyor hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Güzel başarılar elde ediyoruz

SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık yaptığı açıklamada, “Sakarya’da uygulamaları bilimler üniversitesi olarak güzel bir çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Türkiye’ye örnek olan 3+1, 7+1 uygulamarı vesilesiyle güzel işler yaptık. Bunun yanında Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımız üstün başarı ödülümüzde de bilişim sektörünün, yazılımın ne kadar önemli olduğunu ve artık bilişim alt yapısı olmayan cihazların ne kıymetli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Çünkü son zamanlarda katıldığımız yarışmaların tamamında gerek robotik sistemlerin, kara, hava, deniz araçlarında üniversite olarak güzel başarılar elde ediyoruz” diye konuştu.



Boşluğu birlikte giderelim

SAÜ Rektörü Fatih Savaşan yaptığı açıklamada, “Son 15 yılda ARGE’ye verilen önem çok arttı. Türkiye’de arge dendiğinde, tasarım dendiğinde akan sular duruyor. Bu konularda üniversitelere çok büyük iş düşüyor. Sakarya Üniversitesi olarak, uygulamalı eğitim baş tacıdır. Çok güzel uygulamalar var. Eğer varsa teoriyle uygulama arasında bir boşluk buyur sektör gelsin bize teklif sunsun. 14 haftalık ders içeriğini çıkaralım. Eğitim ve sektör arasında oluşan boşluğu birlikte giderelim” ifadelerini kullandı.



Elektronik temayül

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, “Biz AK Parti olarak elektronik temayül yoklamasını gerçekleştirdik. 31 Mart seçimlerinden önce AK Parti olarak temayül yoklamaları yapıyoruz, teşkilat yöneticilerini görüşlerini alıyoruz. Bu klasik süreçten çıkaralım bir yazılımla daha kolay hale dönüştürelim. Yaptıkta bunu. Elektronik oylamada saat 4’te kapattık. Tam 15 dakika sonra Cumhurbaşkanımızın önüne sonuçları düşürmeyi başardık” dedi.

Zirve oanelle devam etti.

SAKARYA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:53

YATSI 20:12

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