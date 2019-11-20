Minikler diş sağlığının önemine dikkat çekti

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Sapanca SGM’de sınıf içi etkinliklerle diş sağlığına dikkat çekildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) sınıf içi etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ağız ve diş yapısını yaptıkları maketler üzerinden inceleyen minik öğrenciler, hangi yiyeceklerin ağız yapısına zarar vereceğini hangilerinin diş minelerini bozacağını öğrendiler. Ayrıca minik öğrenciler ağız ve diş yapısını olumlu ve besleyici yönde nelerin yapılması gerektiği hakkında bilgiler aldılar. Her gün diş fırçalamanın ağız sağlığına iyi geldiğini ve günde en az 2 kere diş fırçalamanın güzel bir gülüşe etki ettiğini öğrendiler.

SAKARYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.