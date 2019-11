Cezaevi İnfaz Koruma Memurlarına 'Afet Bilinci ve Yangınlara Müdahale' eğitimi verildi

Hendek Kadın Açık Cezaevi İnfaz Koruma Memurlarına 'Afet Bilinci ve Yangınlara Müdahale' eğitimleri AFAD ekiplerince verildi.

Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Kamu Kurumlarına Yönelik ‘Afet Bilinci’ Eğitimleri sürüyor. Bu kapsamda eğitimler, Hendek Kadın Açık Cezaevi İnfaz Koruma Memurları ile devam etti. Hendek Kadın Açık Cezaevi toplantı salonunda gerçekleşen eğitimlere; AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Hendek Kadın Açık Cezaevi Müdürü Funda Çekiç Koç, AFAD Eğitmenleri ve İnfaz Koruma Memurları katıldı.

İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş tarafından 2 gün süren ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimlerinde Cezaevi çalışanlarına; olası afet ve acil durumlarda neler yapılması gerektiği, afetlerde hangi doğru davranış modellerinin uygulanması gerektiği, ilk 72 saat, il ve ülkede meydana gelen afet türleri ve alınabilecek önlemler katılımcılara aktarıldı. Eğitimlerde, mutlaka her evde bir afet çantasının olması gerektiği, afetler öncesi toplanma alanlarının nerelerde olduğu, aile afet planları yapılıp belirlenmesi istenerek olası afetlere karşı hazırlık durumuna, afetler öncesinde geçilmesi gerektiği aktarıldı.

Ayrıca eğitimde cezaevinde oluşabilecek olası afet ve acil durumlarda neler yapılması gerektiği, sivil savunma planlarında neler olduğu, cezaevinde afetler sonrası oluşabilecek ikincil afetlerde neler yapılması gerektiği de anlatılarak afet planlarının ve toplanma alanlarının güncel tutulması gerektiği de çalışanlara anlatıldı. AFAD Eğitmenleri tarafından gerçekleşen Yangınlara Müdahale Eğitiminde; yangının sınıflandırılması, yangının nedenleri, yangında acil durum prensipleri, yangın söndürmede kullanılan maddeler, bina yangınları, patlayıcı maddeler, kuru kimyevi tozlu KKT yangın söndürme cihazları sunum ve uygulamalar ile aktarıldı.

Eğitim sonunda İl Müdürü Kaşkaş, “Afetler öncesi hazırlık çalışmaları aşamasında duyarlılıklarından dolayı Hendek Kadın Açık Cezaevi çalışanlarına ve Cezaevi Müdürümüze teşekkür ederim. İlimiz 1999 depremini ağır yaşamış bir il ve hatta Hendek İlçemiz de 20 Haziran 1943 depremini ağır yaşamış bir ilçe, tehlikeli deprem kuşağında yer alıyoruz. Bizler kamu görevlileri olarak her an hazırlıklı ve eğitimlerle bilinçli durumuna geçerek hazırlıklı olmalıyız’ diyerek katılımcılara ilgi ve alakalarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim sonunda Cezaevi çalışanları tarafından Arama Kurtarma Ekibi kurulması ve saha eğitimlerine başlanması kararı da alındı.

