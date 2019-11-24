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SAÜ’den ‘Hayr’ola’ projesi ile geri dönüşüme destek

İHA

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) bir grup akademisyen tarafından başlatılan "Hayr'ola" adlı sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlanacak.

SAÜ’den ‘Hayr’ola’ projesi ile geri dönüşüme destek

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) bir grup akademisyen tarafından başlatılan “Hayr’ola” adlı sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlanacak.
Bir süredir İlahiyat Fakültesinde faaliyet gösteren Hayr’ola projesi, yeni hali ile Merkez Kütüphanede 29 Kasım Cuma günü saat 14:00’de açılışı yapılarak hizmet vermeye devam edecek. Proje yürütücüsü Dr. Öznur Özdemir, projenin amacının israfı önleyen kalıcı bir yapı oluşturmak ve kullanılmayan eşyaların yeniden kullanılmasını sağlamak olduğunu söyledi.
İkinci el eşyaların kabul edilerek düşük ücretlerle bağış karşılığında yeniden satışa sunulacağını belirten Özdemir, bu sayede ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlanacağını dile getirdi. Özdemir, öğrencileri ucuz ürünlerle buluşturarak bütçelerine katkıda bulunmayı hedefleyen projede en başta kitap ve kırtasiye üzerine çalışma yapılırken, şimdi ürün yelpazesini genişlettiklerini ve küçük ev eşyaları, oyuncak, aksesuar gibi ürünlerin de raflarda yerini bulduğunu söyledi. Dünya genelindeki uygulamalardan esinlenerek üniversite bünyesinde bir proje olarak hayata geçirdikleri uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Özdemir, proje uygulama alanına “hayır dükkanı” adını verdiklerini ifade etti.
Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde oluşturulan “Hayır dükkanı”nda, sunulan malzemeler için bağış vurgusu ön plana çıkarken, öğrenciler aldıkları ürünlerin ücretlerini kendileri bırakıp para üstünü de yine kendileri alıyor. Böylece karşılıklı güven ortamı oluşturulan projenin çok yönlü bir geri kazanım çalışmasına dönüşmesi amaçlanıyor.
Proje tanıtım sorumlusu Kerem Bozoklu insanların kullanmadıklarının başkaları için değerli olabileceğini vurgulayarak, “Örneğin sizin kullanmadığınız bir kitabınız var ve bunu bağışlamak istiyorsunuz. Bu kitabı ‘hayır dükkanı’ dediğimiz proje uygulama alanına getirebilir veya üniversitenin çeşitli yerlerinde bulunan toplama kutularına atabilirsiniz. Bu kitap görevli arkadaşımız tarafından alınarak, temizlik veya düzen gerektiriyorsa bunlar yapılıp, üzerine minimum bir bağış bedeli belirlenerek uygulama alanına konulmakta. Bir başka kişi bu kitabı almak istediğinde üzerindeki minimum bağış bedelini dükkanda bulunan hayır kutusuna atıp, para üstü alması gerekirse para üstünü alıp kitabı temin edebilmiş oluyor. Projemiz güven esası üzerine kurulu olduğu için bursiyer öğrenciler olarak bizler dükkanın düzeninden sorumlu olsak da, dükkanda sabit olarak birisi bulunmuyor. Ürünlerin alıcılar tarafından istenildiği zaman alınabilmesi için bağışların atıldığı bir kutu, para üstü için bir kutu bulunduruyoruz. Ürün bedellerinin oldukça düşük olmasından dolayı proje başladığından beri en sık karşılaştığımız soru, ürünlerin kendilerinin olup olmayacağı, yani alıcılar çoğunlukla ürünler üzerindeki fiyatı kiralama bedeli sanıyor. İhtiyaç duyulan malzemelerin bu kadar düşük bedellerle bulunabilmesi de projeye olan ilgiyi her geçen gün artırıyor” dedi.
Projeye dahil olmak isteyenlerin www.hayrola.org adresinden veya sosyal medyadan @projehayrola adı ile arayıp doğrudan kendilerine ulaşabileceklerini belirten Özdemir, eşyalarını bağışlamak isteyenlerin paketlerini ‘karşı ödemeli’ olarak gönderebileceklerini de sözlerine ekledi. 29 Kasım Cuma günü saat 14:00’de Merkez Kütüphane Ek Binada yeni hali ile açılışı yapılacak olan ve başta Sakarya Üniversitesi öğrencileri ve personeline hizmet verecek olan Hayr’ola, bursiyer öğrencilerin sayısının artırılmasını ve öğrencilere borç (karzı hasen) uygulamasının da hayata geçirilmesini hedefliyor.

SAKARYA

24 Kasım 2019 Pazar

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