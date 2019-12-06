SUBÜ’de Osmanlı Mutfağı konuşuldu

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün düzenlediği Gastronomi Sohbetleri etkinliklerinin 4’üncüsü Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin, Osmanlı saray mutfağının fiziki yapısı, saray mutfağında kullanılan hammaddeler, sarayda yaşayanlara ve misafirlere hazırlanan yemekler ile saray mutfaklarında kullanılan ekipmanlar hakkındaki bilgilerini fakülte öğrencileri ile paylaştı.

Konuşma sonunda fakülte öğrencileri ve akademisyenleri Prof. Dr. Arif Bilgin’e sorularını yöneltirken, etkinlik Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık’ın Prof. Dr. Arif Bilgin’e plaket takdimi ile son buldu.

SAKARYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:38

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.