“Ekmek Sanatı” SUBÜ'de konuşuldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün geleneksel hale getirdiği “Gastronomi Sohbetleri”nin dönem finali gerçekleştirildi.

Yazar, ekmek ustası ve Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik fakülte öğrencileri ve akademisyenleri tarafından ilgiyle takip edildi. “Ekmek Sanatı” başlıklı konferansta tarihsel süreçte tahıl ve ekmek üretimi, yerli tohum üretim ve ıslahı gibi konular ele alındı. Etkinlik Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık tarafından Mine Ataman’a plaket takdim edilmesi ile sona erdi.

SAKARYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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