2 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti Hayatını kaybeden çocuğun annesi ve diğer 2 kardeşi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 katlı bir binanın 2. katında meydana gelen yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, annesi ve diğer 2 kardeşi ise dumandan etkilendi.

Yangın, Hendek ilçesi Yenimahalle 2052. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın 2’nci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay esnasında evde bulunan ve alevler içerisinde kalan 2 yaşındaki Yakup Ayhan İlişen hayatını kaybederken, anne Ayşegül İlişen ve diğer oğlu Y.M. (4) ile kızı S.İ. (6) dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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