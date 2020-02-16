Kilis Valisi Soytürk’ün annesi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

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Kilis Valisi Recep Soytürk’ün annesi Sakarya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk’ün annesi Kıymet Soytürk 94 yaşında hayatını kaybetti. Anne Soytürk için Karasu ilçesinde bulunan Kuzuluk Mahallesi Elmalık Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına; İç İşleri Bakanlığı Personel Müdür Yardımcısı Nedim Akmeşe, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası anne Soytürk Karasu Kuzuluk Mezarlığına defnedildi.

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