Kavgayı ayırmaya gelen polislere meşaleli, pastalı sürpriz

<br>Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, senaryo gereği kavga eden gençler, ayırmaya gelen polislere sürpriz yaptı. Meşale yakan gençler, pasta ile Polis Haftası'nı kutladı. <br>Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi´nde, polis ekiplerine 14 kişilik bir grubun taşlı sopalı kavga ettiği ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden gençleri ayırdı. Bu sırada meşaleler yakan gençler, polisleri alkışlamaya başladı. Polisler büyük bir şaşkınlık yaşarken, gençler pasta getirerek Polis Haftası´nı kutladı. Gençler, polislerle birlikte fotoğraf çektirdi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN<br>2020-04-10 02:06:27<br>

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