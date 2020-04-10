Serdivan'da zabıta ekipleri uyarı işareti koyuyor

Serdivan Belediyesi ekipleri sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarı yazılarıyla farklı noktaları işaretliyor.

Serdivan Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında yürüttüğünü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Korona virüs salgınında en temel risk unsurunun toplu kullanılan alanlar olması sebebiyle, Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin farklı noktalarını sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarı yazılarıyla işaretliyor. Serdivan Belediyesi olarak tüm ekip ve ekipmanla korona virüse karşı topyekun mücadele gösterildiğini belirten Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “İlk günden bu yana her konuda önlemimizi aldık. Daha önceden yapmış olduğumuz planlama çerçevesinde ekiplerimiz korona virüsün bertaraf edilmesi için tüm gayretiyle mücadele ediyor. Bu noktada Zabıta Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın toplu olarak kullanmak zorunda kaldığı alanları sosyal mesafe kuralına uyulması için şablonlarla işaretliyor. Öte yandan whatsapp iletişim hattı üzerinden gelen erzak ve maske talepleri ilgili birimlere ileterek, ivedilikle sahiplerine ulaştırıyoruz. Süreç boyunca vatandaşlarımız için sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.

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