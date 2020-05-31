Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)

<br>ARAZİ YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER<br>Sakarya´nın Kocaali ilçesinde, akraba grubunun baba ile oğlunu evlerinde dövmesiyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın nedeninin arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı. Jandarmanın olay sonrası başlattığı soruşturma kapsamında arama yapılan evlerde; 2 tüfek, 3 tabanca ve mermiler ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Güven HASBAŞ<br>2020-05-31 14:07:07<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.