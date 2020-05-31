Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (2)

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<br>ARAZİ YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER<br>Sakarya´nın Kocaali ilçesinde, akraba grubunun baba ile oğlunu evlerinde dövmesiyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın nedeninin arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı. Jandarmanın olay sonrası başlattığı soruşturma kapsamında arama yapılan evlerde; 2 tüfek, 3 tabanca ve mermiler ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Güven HASBAŞ<br>2020-05-31 14:07:07<br>

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