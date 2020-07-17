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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahırda çıkan yangında 3 hayvan telef oldu

DHA

Ahırda çıkan yangında 3 hayvan telef oldu


Ramiz Kaan OKTAR/ ERENLER(Sakarya),(DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, evin bahçesinde bulunan ahırda yangın çıktı, yangında, 3 hayvan telef oldu.
Sakarya´nın Erenler ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi´ndeki ahırda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Evin bahçesindeki ahırdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangına müdahalede bulunan ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ahırda bulunan 3 hayvan telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-17 14:27:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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