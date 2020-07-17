Ahırda çıkan yangında 3 hayvan telef oldu

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Ramiz Kaan OKTAR/ ERENLER(Sakarya),(DHA)- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, evin bahçesinde bulunan ahırda yangın çıktı, yangında, 3 hayvan telef oldu.

Sakarya´nın Erenler ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi´ndeki ahırda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Evin bahçesindeki ahırdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangına müdahalede bulunan ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ahırda bulunan 3 hayvan telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-17 14:27:49



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