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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sapanca’da şüpheli ölüm

İHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde pazar yeri arkasında yerde hareketsiz yatan vatandaş ekipleri harekete geçirdi. 58 yaşındaki vatandaşın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sapanca’da şüpheli ölüm

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde pazar yeri arkasında yerde hareketsiz yatan vatandaş ekipleri harekete geçirdi. 58 yaşındaki vatandaşın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesinde bulunan kapalı pazar yeri mevki'inde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden kişinin 58 yaşındaki Osman Gümüş olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısının bölgede yaptığı incelemeler sonrasında hayatını kaybeden Gümüş’ün cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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