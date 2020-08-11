Sakarya´da orman yangını (1)

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramiz Kaan OKTAR/TARAKLI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Taraklı´nın Yenidoğan Mahallesi´nde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi geldi. Ayrıca yangın söndürme helikopteri istenildi. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için uğraş verilirken, söndürme çalışmalarına başlanıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Taraklı Ramiz Kaan OKTAR

2020-08-11 15:46:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.