SAÜ bölümleri işverenlerin gözdesi oldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları, bir araştırma sitesi tarafından yayınlanan İşveren İlgi Endeksi’nde en çok ilgi gören bölüm mezunları oldu.

Türkiye’nin en geniş iş arayan ve işveren ağına sahip insan kaynakları sitelerinden birisinin üye bilgileri ile yaptığı çalışmada farklı sıralamalar oluşturarak tercih sürecindeki adaylara ve ebeveynlere yardımcı olacak “İşveren İlgi Endeksi”ni açıkladı. SAÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) bölümü, Türkiye’deki diğer üniversitelerin İKY bölümleri arasında işverenlerin en çok ilgi gösterdiği bölüm oldu. Sakarya Üniversitesi, üniversiteler arası sıralamada ise mezunları işverenlerin en çok ilgi gösterdiği üniversitelerden birisi olarak yüzde 20’lik dilimde yer aldı.

Yapılan çalışmada son 10 yılda yeni çalışanlarını arayan 486 bin işveren kullanıcısının 200 milyon dijital hareketi incelendi. Daha sonra bu hareketler 2 milyon adayın özgeçmişlerindeki bilgiler ile eşleştirilerek 10 parametre üzerinden endeks değerleri oluşturuldu. Mezunların, üniversite mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisinde işe girme hızları, işverenlerin hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha sık ilgi gösterdikleri belirlendi. Çalışmada işverenlerin gözünden en fazla ilgi gören “üniversiteler”, “bölümler” ve “üniversiteler ve bölümler” sıralamaları 3 ayrı kategoride açıklandı.

Sakarya Üniversitesinin diğer bölümleri de sıralamada kendi bölümleri arasında işverenlerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı. SAÜ’nün Coğrafya, İlahiyat ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümleri kendi bölümleri arasında 3’üncü; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 4’üncü; Sanat Tarihi bölümü 5’inci; Maliye bölümü 6’ncı; Ebelik, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 7’nci; Tarih bölümü 10’uncu; İktisat ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri 12’nci sıralarda yerini aldı.

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