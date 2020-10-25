Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü (2) 

TOPRAĞA VERİLDİLER
Sakarya´nın Geyve ilçesinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Ömer Hamza Topçu ve kardeşi Eymen Topçu, Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesi´ndeki büyükbabalarının evlerinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Sarıahmetler Mahallesi Mezarlığı´nda toprağa verildi. Baba Fatih Topçu güçlükle ayakta durabildi. Baba Fatih Topçu´nun işe gittikten hemen sonra çocukların çakmakla oynarken odadaki eşyaların tutuşması sonucu yangının çıktığı, çocuklardan ikisinin korkarak kanepenin arkasına saklandıkları, annenin ise 1 kardeşi alarak dışarı çıktığı ancak yoğun duman nedeniyle diğer çocukları kurtaramadığı öğrenildi. Otopside, 2 kardeşin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ve vücudunda yanıklar olduğu tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Ramiz Kaan OKTAR
2020-10-25 21:06:59
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