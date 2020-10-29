Hendek’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır ve ilçe protokolü, Hendek Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen törenle tebrikleri kabul etti.

Hendek Kaymakamlığı önünde düzenlenmesi planlanan kutlama programı yağmur muhalefeti nedeni ile Hendek Kapalı Pazar Yerinde düzenlendi. Programa Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Savcısı Kutluhan Muhsin Kanmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Alataş, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan ve ilçe protokolü katıldı. Salgın tedbirleri kapsamında düzenlenen programda Cumhuriyet coşkusu yaşanırken, tören kapsamında İstiklal marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Tebriklerin kabulünün ardından konuşan Kaymakam Halil İbrahim Acır, “Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümünü bugünde büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 97 yıllık tarihi milletimizin zor şartlarda yeniden nasıl ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren attığımız her adımda ders almamız gereken bir dönemdir. Cumhuriyet milletimizin tarihteki gurur tablolarından biridir. Cumhuriyet işgalin, yokluğun, yıkılmışlığın ardından yok olmak üzereyken Yüce Milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla yeniden filizlenmesinin, serpilip ulu bir çınar olmasının başlangıcı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet’i korumak ve yaşatmak bizlerin yegane görevi olmalıdır. Geleceğin büyükleri ve yöneticileri olarak gençlerimiz Cumhuriyetin anlamını ve önemini kavrayacak, ülkemizin şimdiye kadar ki başarılarını katlayarak artıracak ve sonsuza kadar var olmasının güvencesi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta vatanımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün İstiklal kahramanlarımızı şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Hendekli hemşerilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor hepinize saygılar sunuyorum“ dedi.

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