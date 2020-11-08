Karasu’da okey oynatan 1 kahvehaneye cezai işlem uygulandı Denetimlerde maske takmayan 5 kişiye de işlem uygulandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında yasak olmasına rağmen okey oynatan 1 kahvehane ile maske takmayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve trafik ekiplerince GBT ve korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. 20.0022.00 ve 22.3023.30 saatleri arasında Özpınar Kavşağı, 32 Evler ve Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen denetimler kapsamında 245 şahıs ve 90 araç sorgulandı. Ekiplerce 47 tane iş yeri ile 5 tane düğün salonu kontrol edilirken, denetimler sırasında yasak olmasına rağmen okey oynatan bir kahvehane ile maske takmayan 5 kişiye de cezai işlem uygulandı. Denetimler esnasında durdurdukları araçlarda GBT sorgusu yapan ekiplerce, 1 yoklama kaçağına da tutanak tanzim edildi.

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