Eski belediye başkanı Duran korona virüse yenildi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanlarından Aziz Duran, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanlarından Aziz Duran geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı. İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görmekte olan ve durumu ağırlaşan Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Duran’ın cenazesi Adapazarı ilçesinde bulunan Emirdağ Aile Kabristanlığına defnedilecek.

Öte yandan, eski başkan Duran’ın ölümü ailesi ve sevenleri başta olmak üzere bütün Sakarya’yı yasa boğdu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başta olmak üzere birçok bürokrat sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.

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