Sakarya'da evde çıkan yangında baba ve kızı öldü, oğlu yaralandı



Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, bir evde çıkan yangında Seyfi Altın ve 3 yaşındaki kızı Rabia Su Altın yaşamını yitirdi, oğlu Mirza Altın yaralandı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde Altın ailesine ait evde bilinmeyen nedenle çıktı. Evden yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında, Seyfi Altın ve kızı Rabia Su Altın yaşamını yitirirken, oğlu Mirza Altın ise yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mirza Altın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR

2020-12-25 22:16:35



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