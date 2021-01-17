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Yayla yolunda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı 

DHA

Yayla yolunda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı 


TARAKLI (SAKARYA),(DHA) -  SAKARYA´nın Taraklı ilçesinde, yayla yolunda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 kişi, iş makinesiyle aracın çekilmesi sonucu kurtarıldı. İstanbul´da sağlık çalışanı olan M.A. beraberinde M.O. ve M.Y. ile birlikte Akyazı'da bulunan yazlık evinden, Taraklı Karagöl Yaylası'na geçmek isterken yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Aracın kara saplanması sonucu mahsur kalanlar yardım istedi. Taraklı Kaymakamı Özgür Kaya koordinesinde Mahdumlar Mahallesi Muhtarı olan Harun Gündüz'e ait iş makinesi ile jandarma ekipleri Karagöl mevkiine çıktı. Kara saplanan araç iş makinesiyle çekildi. Araç saplandığı yerden çıkarılarak 3 kişinin ilçeye inmesi sağlandı. 
 DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Taraklı Güven HASBAŞ
2021-01-17 16:43:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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