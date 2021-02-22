Kuryelerin elektrikli bisikletlerini çalan hırsızlar yakalandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde online yemek, alışveriş firmaları ile kargo şirketlerinde çalışan kuryelerin kulandığı elektrikli bisikletleri çalan 2 şüpheli yakalandı.Adapazarı ilçesinde online yemek, alışveriş firmaları ile kargo şirketlerinde görevli kuryelerin kullandığı elektrikli bisikletler çalındı. Polis, kuryelerin siparişleri bıraktığı sırada 6 elektrikli bisikleti çalanları yakalamak için güvenlik kameralarını incelerken, Erenler ilçesinde evlerini tespit etti. Eve yapılan operasyonda E.Ö. (33) ile Y.Ö. (28) yakalandı. Evde yapılan aramada 3 elektrikli motosiklet ele geçirildi. E.Ö.'nün hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-02-22 14:04:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.