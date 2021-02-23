Sakarya’da 2 apartman karantinaya alındı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde korona virüs vakalarının artış gösterdiği 2 apartman karantinaya alındı.

Sakarya’da vaka sayılarının artışa geçtiği bölgelerde karantina uygulanıyor. Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi'nde bulunan 2 apartmandaki 6 farklı dairede yaşayan 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Toplam 14 kişinin de temaslı olduğu belirlenen 2 apartman Sapanca İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla giriş ve çıkışlara kapatılarak karantinaya alındı. Bu gelişmeyle birlikte şehir genelinde karantinaya alınan ev sayısı 20’ye yaklaştı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 2 gün önce yaptığı açıklamada Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçesinde çok sayıda evin karantinaya alındığını ifade etmişti. Sapanca ile birlikte karantina uygulanan ilçe sayısı 5 oldu.

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