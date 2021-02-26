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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir Halısı üretimi sürüyor

İHA

3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir Halısı üretimi sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan halı dokuma atölyesinde 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcıbedir Halısı üretimi hızla devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan halı dokuma atölyesinde Yağcıbedir Halısı üretimi hızla devam ediyor. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla kurulan atölyede 3 bin yıllık tarihi olan Yağcıbedir el dokuma halıları büyük bir özveri ve incelikle üretiliyor. Çalışmaların devam ettiği atölyeye ziyarette bulunan Başkan Ekrem Yüce, birçok sipariş aldıklarını ifade ederek üretimi hızlandırdıklarını dile getirdi. Başkan Yüce’ye ziyaretinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resül Narin eşlik etti.
Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Kadın kooperatifi marifeti ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız bünyesinde kurulan Yağcıbedir halısı üretim atölyesi çalışmalarına devam ediyor. 3 bin yıllık tarihi bir kültüre sahip çıkıyoruz. Üretimi hızlandırdık. Birçok sipariş aldık. Satışlarımıza ise çok yakında başlayacağız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.
Büyükşehir Kasım ayı meclis toplantısında Balıkesir ili Sındırgı Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması kararının alınmasının ardından kurulan 10 kişilik özel ekip Sındırgı’da işin inceliklerine dair kapsamlı eğitim almıştı. Eğitim sonrası Ofis Sanat Merkezi’nde kurulan halı dokuma atölyesinde Yağcıbedir el dokuma halısının ilk üretimleri gerçekleştirilmişti.

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