Çok yüksek riskli bölgede olan Sakarya'da salgının önüne geçilemiyor Akyazı ilçesinde 2 sokak, Karasu ilçesinde 1 ev daha karantinaya alındı

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Sakarya’da artan korona virüs vakaları sonrasında Akyazı ilçesindeki iki sokak, Karasu ilçesinde ise bir ev karantinaya alındı.

Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya’da her geçen gün artan korona virüs vakaları sebebiyle sokak ve haneler karantinaya alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Akyazı ilçesinde görülen korona virüs vakaları sebebiyle Alaağaç Mahallesi’nde Sevencan Sokak ve Biçer Sokak, Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi’nde ise bir ev karantinaya alındı. 10 gün süre ile karantinaya alınan bölgelere ise giriş çıkışlar yasaklandı.

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