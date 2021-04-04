Sapanca sahilinde kısıtlamada turist yoğunluğu



İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler sahilde güzel havanın tadını çıkardı.

Yeşili, doğası ve gölü ile cazibe merkezi olan Sapanca'da, güzel havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf yabancı turistler Sapanca sahilini doldurdu. Sahilde yürüyüş yapan, teknelerle gölde gezen turistler bol bol fotoğraf çektirdi. Esnaf Emrah Kırlı, ''Havanın güzel olması sebebiyle dün ve bugün sahilimize aşırı bir talep var. Tur ve bireysel olarak gelen turistler gördükleri muhteşem göl manzarasından etkileniyor. Turistler bu sıkıntılı günlerimizde sahil esnafına azda olsa ekonomik yönden katkı sağlıyor. Bu hastalığın bir an önce bitmesini ve hayatın normale dönmesini canı gönülden istiyoruz'' dedi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-04-04 16:41:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.