Başkan Yüce: “Tıbbi ve aromatik bitkilerin organik üretim merkezi Melen oldu”

Melen Botanik Vadisi’nde ıhlamur ve ahududu fidanlarını toprakla buluşturan Başkan Ekrem Yüce, “Her geçen gün yeşillenen, aromatik ve tıbbi bitkilerin çiçekleriyle renklenen vadiye yüzbinlerce fidan diktik. Lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya, defne, gül ve kuşburnunun ardından ahududuyu da ektik. Hamdolsun tıbbi ve aromatik bitkilerin organik üretim merkezi Melen Botanik Vadisi oldu” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dikim çalışmalarına bizzat katılmak üzere Melen Botanik Vadisine gitti. Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sungur Mehmet Yeni’den bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Ekrem Yüce, ıhlamur ve ahududu fidanlarını toprakla buluşturdu. Melen Botanik Cennet Vadisi her geçen gün yeşillendiğini, dikilen aromatik ve tıbbi bitkilerin çiçekleriyle renklendiğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Ramazan ayının ardından bölgeyi tanıtmak amacıyla bir program gerçekleştireceklerini de dile getirdi.

Başkan Ekrem Yüce, Melen Botanik Vadisinin eşsiz bir bölgede, muhteşem bir yaşam alanı olduğunu dile getirerek, “Tıbbi ve aromatik bitkilerimizin dikimini gerçekleştiriyoruz. Melen Botanik Cennet Vadisinde lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya, defne, gül ve kuşburnu gibi çeşitli türlerde yüz binlerce bitkinin dikimini yapmıştık. Bugün de ıhlamur ve ahududu fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Melen isale hattı üzerinde bulunan atıl bir alan hamdolsun çalışmalarımızla cennet vadisine dönüşüyor. Ramazan sonrasında da inşallah bölgenin tanıtımına katkı sunacak bir program gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Yüce, Melen’de dikimi yapılan bitkilerin ilaç sanayi olmak üzere pek çok alanda değerlendirileceğini ifade ederek, bitki çaylarının ve vadide bulunan arı kovanlarıyla bal üretiminin de yapılacağının altını çizdi. Yüce, bölgede sosyal yaşam alanları da oluşturacaklarını dile getirerek, Melen Botanik Cennet Vadisinde yürüyüş ve bisiklet yolu yaptıklarını, kafeterya ile vadiyi vatandaşların ailecek vakit geçirebilecekleri bir yaşam merkezi haline getireceklerini söyledi.

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