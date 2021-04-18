Başkan Yüce: “Tıbbi ve aromatik bitkilerin organik üretim merkezi Melen oldu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüce: “Tıbbi ve aromatik bitkilerin organik üretim merkezi Melen oldu”

İHA

Başkan Yüce: “Tıbbi ve aromatik bitkilerin organik üretim merkezi Melen oldu”

Melen Botanik Vadisi’nde ıhlamur ve ahududu fidanlarını toprakla buluşturan Başkan Ekrem Yüce, “Her geçen gün yeşillenen, aromatik ve tıbbi bitkilerin çiçekleriyle renklenen vadiye yüzbinlerce fidan diktik. Lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya, defne, gül ve kuşburnunun ardından ahududuyu da ektik. Hamdolsun tıbbi ve aromatik bitkilerin organik üretim merkezi Melen Botanik Vadisi oldu” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dikim çalışmalarına bizzat katılmak üzere Melen Botanik Vadisine gitti. Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sungur Mehmet Yeni’den bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Ekrem Yüce, ıhlamur ve ahududu fidanlarını toprakla buluşturdu. Melen Botanik Cennet Vadisi her geçen gün yeşillendiğini, dikilen aromatik ve tıbbi bitkilerin çiçekleriyle renklendiğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Ramazan ayının ardından bölgeyi tanıtmak amacıyla bir program gerçekleştireceklerini de dile getirdi.
Başkan Ekrem Yüce, Melen Botanik Vadisinin eşsiz bir bölgede, muhteşem bir yaşam alanı olduğunu dile getirerek, “Tıbbi ve aromatik bitkilerimizin dikimini gerçekleştiriyoruz. Melen Botanik Cennet Vadisinde lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya, defne, gül ve kuşburnu gibi çeşitli türlerde yüz binlerce bitkinin dikimini yapmıştık. Bugün de ıhlamur ve ahududu fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Melen isale hattı üzerinde bulunan atıl bir alan hamdolsun çalışmalarımızla cennet vadisine dönüşüyor. Ramazan sonrasında da inşallah bölgenin tanıtımına katkı sunacak bir program gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.
Başkan Yüce, Melen’de dikimi yapılan bitkilerin ilaç sanayi olmak üzere pek çok alanda değerlendirileceğini ifade ederek, bitki çaylarının ve vadide bulunan arı kovanlarıyla bal üretiminin de yapılacağının altını çizdi. Yüce, bölgede sosyal yaşam alanları da oluşturacaklarını dile getirerek, Melen Botanik Cennet Vadisinde yürüyüş ve bisiklet yolu yaptıklarını, kafeterya ile vadiyi vatandaşların ailecek vakit geçirebilecekleri bir yaşam merkezi haline getireceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atölyeden hırsızlık yapan 4 kişiyi bekçiler yakaladı
YEREL HABERLER Atölyeden hırsızlık yapan 4 kişiyi bekçiler yakaladı
Kısıtlamada 6 çocuğuyla kamyonetle gezen ehliyetsiz sürücüye ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada 6 çocuğuyla kamyonetle gezen ehliyetsiz ...
Motosikleti ile izinsiz sokağa çıktı, 5 ayrı ceza yedi Plakası olmayan motosikleti ile ehliyetsiz ve izinsiz dışarı çıktı cezalardan kaçamadı Motosikleti bağlanarak yediemin otoparkına çekildi
YEREL HABERLER Motosikleti ile izinsiz sokağa çıktı, 5 ayrı ceza ...
Altı çocuğu ile izinsiz ve ehliyetsiz dışarı çıkınca olanlar oldu Sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklarını kamyonetin kasasına bindirerek aracıyla dışarı çıkan adam, ehliyetsiz ve izinsiz dışarı çıkmaktan ceza yedi Sürücü polisleri ikna çabaları yetersiz kalınca ‘Günah, ceza yazmayın' dedi
YEREL HABERLER Altı çocuğu ile izinsiz ve ehliyetsiz dışarı çıkınca ...
Makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişini yetiştirdi
YEREL HABERLER Makinist treni durdurdu, kurye iftarlık siparişini ...
Dilencilikte çığır açan yöntem Yüksek sesle ilahi okuyarak sokakta dilendiler
YEREL HABERLER Dilencilikte çığır açan yöntem Yüksek sesle ilahi ...
Türkiye’de ilk: Kritik Altyapılar Merkezinde siber saldırılara karşı ürünler geliştiriliyor Kritik altyapılara olası siber saldırı önleme ve çözüm yöntemleri bu merkezde oluşturuluyor Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özçelik: “Kritik altyapılar, milli güvenliğin vazgeçilmez bir parçası” “Olası siber saldırılara karşı yerli ve milli ürünler geliştirmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk: Kritik Altyapılar Merkezinde siber ...
Pandemiyi hiçe sayan kumarbazlara ceza yağdı 2 ayrı adrese yapılan denetimde, 21 kişi kumar oynarken yakalandı: 66 bin 150 lira ceza
YEREL HABERLER Pandemiyi hiçe sayan kumarbazlara ceza yağdı 2 ayrı ...
Sakaryaspor'un 1. Lig hayalleri Play-Off’a kaldı
YEREL HABERLER Sakaryaspor'un 1. Lig hayalleri Play-Off’a kaldı
SUBÜ'den olnine onkoloji semineri
YEREL HABERLER SUBÜ'den olnine onkoloji semineri
Erenler'de fırın ve marketlere gıda denetimi
YEREL HABERLER Erenler'de fırın ve marketlere gıda denetimi
Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Askerde gördüğü istiridye mantarını mahallesinde yetiştirmeye başladı İstiridye mantar üreticisi Mesut Kahraman: “Vejetaryen olanların tüketimini tavsiye ederim ve etten daha kaliteli”
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, şimdi taleplere ...