Kapalı olması gereken kahvehanede 15 kişi oyun oynarken yakalandı Yasak olmasına rağmen kahvehaneyi açıp oyun oynadılar: 13 bin 500 TL ceza kesildi

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynarken polis ekiplerine yakalanan 15 kişiye toplam 13 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde korona denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Başpınar Mahallesinde bulunan bir kahvehanede gece saat 01.00 sıralarında oyun oynandığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekiplerce baskın düzenlenen kahvede oyun oynamakta olan 15 kişiye toplam 13 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

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