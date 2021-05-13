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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

DHA

Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı


Güven HASBAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında İnciksuyu Mahallesi Şeyh Edebali Caddesi'nde meydana geldi. Berkay Aydın yönetimindeki 34 BN 4303 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak elektrik direğine çarptı. Kazada, Berkay Aydın ve araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Hasar gören otomobilde sıkışan sürücü Berkay Aydın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Güven HASBAŞ
2021-05-13 16:21:27

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