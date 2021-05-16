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Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´da, Beşiktaş taraftarı takımının şampiyonluğunu TIR ile şehir turu atarak kutladı.

İzmir'de oynanan karşılaşmada Göztepe´yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle şehir genelinde cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlamalarının yapılmayacağı yönünde karar alınmasına rağmen Sakarya´nın Serdivan ilçesinde siyah-beyazlı bir taraftar, önüne Beşiktaş bayrağı astığı TIR ile şehirde şampiyonluk turu attı. TIR sürücüsü, Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde şampiyonluk turu sonrasında evinin yolunu tuttu. DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2021-05-16 00:44:34



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