Orman görevlileri 10 kişinin saldırısına uğradı, cep telefonları gasp edildi Orman görevlilerini darp eden kişileri kınadılar “Faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını talep ediyoruz”

Sakarya’da orman ürünü kaçırdığı iddia edilen 10 kişinin, 2 orman görevlisini darp ederek cep telefonlarının gasp edilmesine ilişkin faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını talep eden Orman Mühendisleri ve sendikalar, hukuki olarak tüm süreci yakından takip edeceklerini bildirerek, yaşanan olayı kınadı.

27 Mayıs Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Alifuatpaşa İşletme şefliği sınırları Kızılkaya Mahallesi'nde orman görevlileri rutin kontrollerini gerçekleştirdiği esnada, kaçak orman emvali naklinden şüphelenilen ve üzerinde orman emvali bulunan plakasız traktörü durdurdu. Orman İşletme Şefi ve Orman Muhafaza Memuruna görevlerini yaptıkları esnada 10 kişilik grup tarafından darp edilerek, cep telefonları gasp edildi. Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, olay sonrasında basın açıklaması yaparak 10 kişilik grup hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etmişti.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan; Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİRSEN) Sakarya Şube Başkanlığı, HAK İŞ Sakarya Bölge Temsilciliği ve Orman Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi de çirkin saldırıyı kınadıklarını ve saldırganların hak ettikleri cezaya çarptırılıncaya kadar konunun takipçisi olacaklarını belirttiler. Grup adına basın açıklaması yapan TOÇ BİRSEN Sakarya Şube Başkanı Haluk Arık, “Perşembe günü Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin görevi başındayken darp edilmesini şiddetle ve esefle kınıyoruz. Ormanda kaçak kesim yapan şahısları engellemeye çalışırken on köylü tarafından darp edilen Sayın İşletme Şefine ve Orman Muhafaza Memuru kardeşimize acil şifalar diliyor, bu çirkin saldırıyı kınıyor, saldırganlar hak ettikleri cezaya çarptırılıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz” dedi.



Bu şiddet olaylarını sayısı her geçen gün artmaktadır

Sık sık sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalma olaylarının sayısının arttığını belirten Arık, “Bilindiği üzere, Orman alanlarımızı korumak ve geliştirmek amacı ile mesai mefhumu gözetmeksizin zor şartlar altında, büyük fedakarlıklarla ve 7 gün 24 saat esası ile görev yapan Orman Genel Müdürlüğü personeli, Ülke olarak korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde bile çalışmalarını aksatmadan, ülke ve millet sevdası ile yürütmeye devam etmektedir. Ancak, halk sağlığını korumak, gıda güvenliğini sağlamak, ormanlarımızı ve tabiatı korumak amacı ile mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımız da sahada yapmış oldukları görevler nedeni ile tıpkı sağlık çalışanları gibi sık sık sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalmakta, yaralanan ve yaşamını yitiren arkadaşlarımız olmaktadır. Mesai arkadaşlarımızın neredeyse her gün karşı karşıya kaldığı bu şiddet olaylarının sayısı her geçen gün artmaktadır” diye konuştu.



10 kişinin saldırısına uğrayarak, cep telefonları gasp edildi

Saldırının faillerini şiddetle kınayarak, hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını talep ettiklerini aktaran Haluk Arık, “Maalesef Perşembe akşamı Geyve Orman İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan mesai arkadaşlarımız 10 kişinin saldırısına uğramış, cep telefonları gasp edilmiştir. Memur ve İşçi Sendikaları ile Orman Mühendisleri Odası olarak; yaralanan mesai arkadaşımıza acil şifalar diliyor, tüm Orman Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Orman Çalışanlarına yapılan adice ve korkakça saldırıların faillerini şiddetle kınıyor, gerekli tahkikatın bir an önce yapılarak, faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını talep ediyor, hukuki olarak tüm süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. TarımOrman Bakanlığı Çalışanları olarak; mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan ve sahada yapmış oldukları görevler nedeni sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızı kapsayacak bir yasa teklifinin biran önce TBMM Başkanlığına sunularak yasalaşmasının sağlanmasına yönelik haklı talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz” şeklinde konuştu.

