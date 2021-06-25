38 yaşındaki esnaf kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Sakarya Hendek ilçesinde 3 gün önce kalp krizi geçiren vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesinde esnaflık yapan 38 yaşındaki Gökhan Kardaş, kalbinde oluşan ağrı sebebiyle Hendek Devlet Hastanesine gitti. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kardaş, yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada 3 gün yoğun bakımda kalan Kardaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Kardaş, hastanedeki işlemleri sonrasında Hendek ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

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