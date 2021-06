Ali Erbaş: “Hafızlar nasıl Kur'an-ı muhafaza ediyorsa, Kur'an da hafızları muhafaza ediyor”

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde düzenlenen hafızlık programın katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hafızlar nasıl Kur'anı muhafaza ediyorsa, Kuran da hafızları muhafaza ediyor. Allah hafızlarımızın sayısını artırsın” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Serdivan ilçesinde düzenlenen hafızlık programına katıldı. Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Tamamlama programına ayrıca İl Müftüsü Hasan Başiş, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Başkan Yüce, düzenlenen törende hafızlığını tamamlayan Beyza Harbi ve Hatice Şahin’e hediye takdim etti. Tören sonunda Başkan Yüce, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile hafızlığını tamamlayan gençlerle hatıra fotoğrafı çekilip aileleriyle görüştü.



Salgın döneminde üzere eğitime her şart ve koşulda devam ettik

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, “Salgın döneminde gördüğümüz üzere eğitime her şart ve koşulda devam ettik. Bugün de çevrimiçi bir şekilde hafızlığını tamamlayan çocuklarımız için bir aradayız. Heyecanlı yolculuğumuzda bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum. ‘Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır’ ayetinin ferahlığıyla hafızlığını tamamlayan kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.



"Öğrendiklerinizi öğretin"

Törende yaptığı konuşmada gençlere öğrendiklerini öğretmeleri ve hayatlarını Kur’an ahlakı üzerine belirlemeleri gerektiğini söyleyen Başkan Yüce, “Sizler Kur’anı Kerim’i hıfz ettiniz. Artık her biriniz yürüyen bir kitap olduğunuzun bilincinde hareket etmelisiniz. Hepimizin bildiği gibi dinimizin ilk emri ikradır. Yani ‘oku’. Bu bizim için bulunmaz bir nimet. Hepimiz bu dünyada bıraktığımız iz kadarız. Rabbim her birimize iz bırakmayı nasip etsin. İnanıyorum ki gelecekte her biriniz başka bir cevher olacak. Hepinizi başarınızdan dolayı kutluyorum. Ailelerinizi tebrik ediyorum. Kıymetli hocalarımıza da sizleri yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"Hafızlarımız Allah’ın övgüsünü kazanmış olanlardır"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, merasimlerin en hayırlısı olarak tanımladığı programda, “Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenen ve öğretendir. Hafızlarımız Allah’ın övgüsünü kazanmış olanlardır. Hafızlar Kur'anı muhafaza eden insan anlamına gelir. Kuranın iki türlü muhafazası vardır biri yazı diğeri de ezber. İlk ezberleyen Cebrail aleyhi selamdır. İlk hafızlar Ashabı Kiramdır. Onlar sayesinde Kuran muhafaza edilmiş. Hafızlar nasıl Kuranı muhafaza ediyorsa, Kuran da hafızları muhafaza ediyor. Allah hafızlarımızın sayısını artırsın. Rabbim başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm emek verenlerden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

