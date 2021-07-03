Aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi Cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında göle dönen yollarda bir çok sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sakarya’da öğlen saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinin bir kısmında su baskınlarına sebep oldu. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise dükkan önlerine, duraklara ve yağış almayacak yerlere sığındı. Öte yandan, şehir genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında ise kentin bazı bölgelerinde su taşkınları meydana geldi. Aydınlatma direğine yıldırım düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.