Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu 15 ülkeden 50’ye yakın sporcu birincilik için ter döktü MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları’na Sakarya ev sahipliği yaptı Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu 15 ülkeden 50’ye yakın sporcu birincilik için ter döktü MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları’na Sakarya ev sahipliği yaptı Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

İHA

Dünya seviyesindeki dev bisiklet yarışı son buldu 15 ülkeden 50’ye yakın sporcu birincilik için ter döktü MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları’na Sakarya ev sahipliği yaptı Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde sabah saatlerinde başlayan MTB Cup’un dünya seviyesindeki “Maraton Series” dağ bisikleti yarışı sona erdi. 110 kilometrelik Sakarya parkurunda 15 ülkeden sporcunun katıldığı “MTB Cup Maraton Series” uluslararası dağ bisiklet yarışında kazananlar belli oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet alanında dünyada önemli bir merkez haline geldi. Avrupa’nın en büyük parkuruna sahip olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde MTB Cup yarışları Cuma günü başladı. Dünya seviyesindeki dağ maraton yarışlarının ilki Sakarya MTB Cup (HC XCO) kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilmişti.
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde MTB Cup’un dünya seviyesindeki “Maraton Series” dağ bisikleti yarışı ise 15 ülkeden 50’ye yakın sporcunun katılımı ile saat 09.00’da başladı. Kadın ve erkek kategorilerinin 30 dakika arayla pedal çevirmeye başladığı yarışta sporcular Bisiklet Vadisi’nden çıkış yaptı. Nefes kesen müsabaka 4 buçuk kilometrelik vadi parkuru ile birlikte Sapanca Gölü’ne kadar uzanan 110 kilometrelik Sakarya dağ bisikleti parkurunu kapsıyor. Sporcular Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe güzergahlarından geçen ormanlık dağ parkurunda kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı erkekler 110 kilometre, kadınlar ise 80 kilometrelik mesafe kat ederek tamamladı. Start törenine Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili İrfan Çelik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bürokratları, federasyon yöneticileri, dünyanın her yerinden bisiklet sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

4 saatin üzerinde aralıksız pedal çevirdiler
Sporcuların pedal çevirdiği zorlu yarışta kıyasıya mücadele yaşandı. Sabah 09.00 ve 09.30’da başlayan erkek ve kadınlar kategorisindeki yarışta sporcular saat 13.00’e kadar 4 saatin üzerinde aralıksız pedal çevirdi. Sakarya içinden geçen Alandüzü, Yukarıdereköy ve Esentepe’deki 110 kilometrelik parkuru geride bırakan sporcular, bitiş çizgisini geçti. Erkeklerde Çek Cumhuriyeti’nden Martin Stosek altın, Almanya’dan Andreas Seewald gümüş, yine Çek Cumhuriyeti’nden Kristian Hynek bronz madalya kazanırken, kadınlarda Macaristan’dan Barbara Benko altın, Almanya’dan Stefanie Dohrn gümüş, Çek Cumhuriyeti’nden Nikol Flasarova bronz madalya kazandı.

Çekilişle 10 vatandaşa bisiklet hediye edildi
Mücadelenin sonunda podyumda kazananlara madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili İrfan Çelik, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve protokol üyeleri takdim etti. Organizasyonun ev sahibi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarışları Ayçiçek Bisiklet Vadisi’nde takip eden 10 vatandaşa bisiklet hediye etti. Hediyeyi kazananlar, kendilerine verilen numaralar üzerinden yapılan çekilişle belirlendi.

Ekim’de BMX Dünya Şampiyonası’nda buluşalım
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’nın adını dünyaya; 'Bisiklet dostu şehir' olarak duyurmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Sakarya artık bir bisiklet şehridir. Bu alanda markalaşan Sakaryamızda yine dünyayı misafir ettik. Birçok ülkeden sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kazananları tebrik ediyorum. Daha önce dünya şampiyonası ve bir çok önemli yarışmaya ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyemiz, önümüzdeki süreçte de bisiklet sporunda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek. Her gün büyüttüğümüz bisiklet yolu ağımız, istasyonlarımız, Bisiklet Kıraathanemiz, Ayçiçeği Bisiklet Vadimiz ve sosyal tesislerimizle Sakarya’nın adını dünyaya bisiklet dostu şehir olarak duyuracağız. 2331 Ekim’de Sakarya’da yapılacak olan BMX Dünya Şampiyonası’nda buluşmak üzere diyorum bisiklet sporunun nabzı Bisiklet Vadisi’nde atmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısından kurtuldu, ölüm korkusuyla yaşıyor
YEREL HABERLER Boşanmak istediği eşinin silahlı saldırısından ...
Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 ...
Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ağır, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ağır, ...
3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının silahlı saldırısına uğradı İş yerinden çıkmak için servise binince arkadaşları ve kendisi korkuyu yaşadı Boşanmak üzere olan kocasının silahlı saldırısına uğrayan Sevil Kırmacı: “Ben sesimi duyuramazsam canımdan olacağım”
YEREL HABERLER 3 aylık evliliğini bitirmek isteyince kocasının ...
Ailesinin haber alamadığı 15 yaşındaki kız çocuğunu kayıp haberini okuyan vatandaş buldu
YEREL HABERLER Ailesinin haber alamadığı 15 yaşındaki kız çocuğunu ...
'Saklı cennet 'Acarlar Longozu’nu besleyen dere siyaha büründü Dereyi gören mahalleli tepki gösterdi, yardım istedi Ortaköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Aydın: “Yıllardır bu derede hiçbir şekilde canlı yaşamıyor”
YEREL HABERLER 'Saklı cennet 'Acarlar Longozu’nu besleyen dere ...
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi
60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER 60 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı
Tamir etmek istediği minibüsünün altına kalan genç, hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tamir etmek istediği minibüsünün altına kalan genç, ...
15 yaşındaki kızlarını her yerde arıyorlar Evden çıkan ve bir daha geri gelmeyen çocukları için seferber oldular
YEREL HABERLER 15 yaşındaki kızlarını her yerde arıyorlar Evden ...
SUBÜ’den sağlıklı beslenme desteği
YEREL HABERLER SUBÜ’den sağlıklı beslenme desteği
Sakarya'da MTB Cup dağ bisikleti heyecanı
YEREL HABERLER Sakarya'da MTB Cup dağ bisikleti heyecanı
Dünya Bisiklet Şampiyonası heyecanında start verildi İlk yarış olan Sakarya MTB CUP’ta 8 ülkeden 10 sporcu birincilik için pedal çeviriyor
YEREL HABERLER Dünya Bisiklet Şampiyonası heyecanında start ...
Sapanca´da 2 katlı ahşap restoran alev alev yandı
YEREL HABERLER Sapanca´da 2 katlı ahşap restoran alev alev yandı
Ormanlık alandaki ahşap restoranda çıkan yangın panik oluşturdu Ülke genelinde çıkan yangınlar sebebiyle vatandaş tedirgin oldu
YEREL HABERLER Ormanlık alandaki ahşap restoranda çıkan yangın panik ...
Yorgun mermi otomobilin camından girdi 
YEREL HABERLER Yorgun mermi otomobilin camından girdi 