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Herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı Sakarya’ya gelen 15 yaşındaki mevsimlik tarım işçisinin canı sıkılınca olanlar oldu Memleketine gitmek için otostop çeken genç, sürücünün şüphesi üzerine bulundu

İHA

Herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı Sakarya’ya gelen 15 yaşındaki mevsimlik tarım işçisinin canı sıkılınca olanlar oldu Memleketine gitmek için otostop çeken genç, sürücünün şüphesi üzerine bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve kaybolan 15 yaşındaki genç, Erenler ilçesinde bulundu. Memleketine gitmek için otostop çektiği esnada sürücünün durumdan şüphelenerek konuyu ekiplere bildirmesi üzerine kayıp genç bulundu.
Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi’ne gelen 15 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Veysel Gedik iddiaya göre, ailesine sıkıldığını ve Şanlıurfa'ya gitmek istediğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Ailesinin arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi. Ekipler, gencin gidebileceği güzargahlardaki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken AFAD ve sivil arama kurtarma derneklerine bağlı ekipler de bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları inceleme neticesinde gencin, mahalleden ayrıldığı belirlendi. Ortadan kaybolan genç, otostop yaparken bir sürücünün durumdan şüphelenerek ekiplere haber vermesi üzerine ortaya çıktı. Erenler ilçesinde bulunan genç jandarma ekiplerince Dokurcun Mahallesindeki ailesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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