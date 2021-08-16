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Doğaya bilinçsizce bırakılan köpek mamaları sağlığı tehdit ediyor Veteriner Hekim Bekir Taşdemir: “Hayvanlara yardımcı olmaya çalışırken tam tersi hayvanlara kısmen zarar veriyoruz”

İHA

Doğaya bilinçsizce bırakılan köpek mamaları sağlığı tehdit ediyor Veteriner Hekim Bekir Taşdemir: “Hayvanlara yardımcı olmaya çalışırken tam tersi hayvanlara kısmen zarar veriyoruz”

Sokak hayvanlarına iyilik olsun diye doğaya bilinçsizce bırakılan köpek mamalarının hem hayvan hem de insan sağlığını tehdit ettiğini belirten veteriner hekim, hayvan severleri besleme yaparken yapmaması gereken yanlışlar hususunda uyardı.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde veteriner hekimlik yapan Bekir Taşdemir, doğaya bırakılan köpek mamalarının eko sistemi olumsuz etkilemenin yanı sıra insan sağlığına da zarar verdiğini söyledi. Kaynarca ilçesinin Aracı ile Taşoluk Mahallesinde bulunan şifalı olarak bildiği doğal kaynak suyundan su almaya giden Taşdemir isimli vatandaş ormanlık alana atılmış ve bozulmuş mamaları gördü. Bölgede hayvan severlerin kulübeler yaparak sokak hayvanları için mama bıraktığını söyleyen Bekir Taşdemir toprağın üzerine direk atılan mamaların bozularak hayvan sağlığını etkilediğini belirtti. Veteriner hekim, hayvan sever vatandaşları besleme konusunda uyarılarda bulunarak yiyeceklerin poşetleri ile bırakılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

"Hayvanlara kısmen zarar veriyoruz"
Toprakla temas eden mamaların bir süre sonra bozularak zararlı hale geldiğini belirten veteriner Hekim Bekir Taşdemir, “Buradaki tabloda bilinçsizce insanlar ve barınaklar tarafından öyle söyleyeyim, köpeklerin buraya gelip bırakıldığı, burada bir barınak oluşturulmaya çalışıldığı, mamaların ve beslemelerin buraya bırakıldığı, doğal beslemeye çalışıldığı bir ortam var. Buradaki ortamda yapılan bir kaç teknik hata var biz bunlara değinelim. Mamaların mama kapları içerisine, suların özellikle belli yerlere koyulması lazım ki yerlere dökülen ve toprakla temas eden mamalar zamanla bozulup, küflenip bakteriyel ve mikrobiyel, parazitel bu tür şeylerin bulaşmalarını sağlıyor ve hayvanların sağlığını kötü noktada etkiliyor. Burada biz aslında hayvanlara yardımcı olmaya beslemeye çalışırken tam tersi hayvanlara kısmen zarar veriyoruz” dedi.

"Bir gün bulduğunuz köpeği ikinci gün bulamayabiliyorsunuz"
Bilinçsizce bırakılan mamalar hakkında uyarılarda bulunan Taşdemir, “Burada doğal olarak bırakılan, kendi haline bırakılan hayvanların tedavi edilme şansları da çok düşük. Çünkü bir gün bulduğunuz köpeği ikinci gün bulamayabiliyorsunuz, başka bir noktaya geçmiş olabiliyor ve yakalama şansınızda zor oluyor. Burada tedavi etme zorluğu da var. Yemleme yaparken de yemek artıklarını getirip doğaya bıraktığımız zaman bunların poşetlerini, kutularını ortaya gelişi güzel bırakıyoruz, dolayısı ile doğaya da çok kötü bir şekilde zarar veriyoruz. Bununla beraber hayvanlar birlikte sürekli temas halinde olunca hastalığa açık olduğu için birbirine bulaştırmada söz konusu. Burada olması gereken özellikle daha izole ortamda olması hayvanların yakalanabilir olması gerekiyor. Artı burada bir çok insanın ve dışarıdan gelen insanların buna bende dahil kullandığımız bir içme suyu var kaynak suyu var. Bunun çevresinde bu kötü ve nahoş görüntülerin olması insan sağlığını da kötü yolda etkiliyor. Tabi burada doğaya , insana ve hayvanlara elimizde olmadan belki bilinçsizce yaklaştığımız için zarar veriyoruz” diye konuştu.

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