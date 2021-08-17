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Sakarya’da ilk defa Fantastik-Bilim Kurgu Film türünde dizi çekilecek

İHA

Sakarya’da ilk defa Fantastik-Bilim Kurgu Film türünde dizi çekilecek

Sakarya’da ilk kez ComputerGenerated Imagery (CGI) teknolojisi kullanılarak FantastikBilim Kurgu, Gizem Mitoloji dizisinin film yapım çalışmalarına başlandı.
Son yılların gelişen teknolojisi, film yapım sektöründe de etkin olmayı sürdürüyor. Hollywood filmlerinde ve bilgisayar oyunlarında çok sık görünen yeni teknoloji tasarım ile görsel efektler giderek yaygınlaşıyor. Sakarya'nın kendi alnında tek yapım şirketinin sahibi Halil İbrahim İkinci, son dönemlerde özellikle Hollywood sinemalarında görünen ComputerGenerated Imagery (CGI) teknolojisini kullanarak yapımcılığını üstleneceği FantastikBilim Kurgu, Gizem Mitoloji dizisinin film yapım çalışmalarına başladığını söyledi. Ekranlarda gösterilecek olan dizi ise yerli yapım olarak Sakarya’da ilk FantastikBilim Kurgu Film olma özelliğini taşıyor. Türk mitolojisinin efsaneleri ve az bilinen çok özel karakterleri ekranlara taşıyacak olan dizide, Gökbörü, Kanatlı At Tulpar, Su İyesi gibi mitolojik karakterler yer alacak.

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