Havai fişek fabrikası patlaması davasında 4'üncü duruşma başladı (2)



MİT 'SABOTAJ' İDDİASINI CEVAPLADI

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmada, mahkeme heyeti tanık ve şikayetçileri dinlemeye devam ediyor. Önceki duruşmalarda sanıklar ile sanık avukatlarının patlamanın sabotaj nedeniyle kaynaklandığı iddia etmesi üzerine mahkeme heyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) yazı yazarak bilgi istedi. MİT tarafından mahkeme heyetine verilen cevapta, patlama ile ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığı belirtildi.

'YANMAZ KIYAFET BEZ PARÇASINDANDI'

Davaya şikayetçi sıfatıyla katılan, 3 yıllık fabrika işçisi Oktay Tarım, mahkeme heyetinde verdiği ifadesinde, alınan tedbirlerin son derece yetersiz olduğunu belirterek "Patlama sırasında fabrikada çalışıyordum. Patlama çok şiddetliydi, bir hafta kulağım duymadı. Fitil bölümünde çalışırken yanmaz kıyafet veriyorlardı ama bez parçasındandı. Sorumluların ceza almasını istiyorum" dedi.

'ÜRETİM KONUSUNDA BASKI YOKTU'

Fabrikanın fitil bölümünde çalışan işçi Muhsin Gürler de tanık sıfatıyla ifade verdi. Fabrika yönetiminin gerekli tedbirleri aldığını söyleyen Muhsin Gürler, "Bize çalışırken yanmaz tulum, bileklik, şapka verildi. İşleyişle ilgili herhangi bir olumsuzluk yoktu. Çalıştığımız dönemlerde de fazla üretim konusunda bize herhangi bir baskı yapılmadı" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2021-09-13 13:12:42



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