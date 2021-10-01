İranlı doktor ödüle doymuyor Operatör Doktor Nevai, 3 ve 4’üncü altın kalite ödül töreninde yılın en iyi plastik cerrahi seçildi

Klasik piyanist, besteci olarak profesyonel düzeyde müzik çalışmalarını sürdürmekte olan ve 2012 yılından beri Boğaziçi Tıp Merkezi'nde hizmet veren Operatör Doktor Ali Nevai, yaptığı çalışmalarla düzenlenen 3 ve 4’üncü altın kalite ödül töreninde yılın en iyi plastik cerrahı seçildi.

İran'ın Tahran şehrinde doğan ve 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak doktorluk hayatına başlayan 47 yaşındaki Operatör Doktor Ali Nevai, ülkenin çeşitli yerlerinde çalışarak başarılara imza attı. Sivas Numune Hastanesi'nde plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümünde yöneticilik ve plastik cerrahi olarak görevini yürüten Nevai, estetik operasyonlarda bulundu. Saç ekimi alanında gerek Türkiye'de gerekse dünyanın birçok yerinden hastaları olan Nevai, 2012 yılından beri Boğaziçi Tıp Merkezi'nde hizmet vermenin yanı sıra küçüklüğünden bu yana da müzik çalışmalarını klasik piyanist ve besteci olarak profesyonel düzeyde devam ediyor.

Tıp ve müzik alanında çeşitli yurtiçi ile yurtdışı etkinliklerini sürdüren Nevai, Crazy Production'un düzenlediği 3’üncü ve 4’üncü altın kalite ödül töreninde yılın en iyi plastik cerrahı seçildi.

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