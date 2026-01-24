Sakarya'da 1 kişi cezaevinde ölü bulundu

Sakarya'da kapalı cezaevinde 1 kişi ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Ferizli ilçesindeki Sakarya 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir koğuştan gelen çağrı üzerine cezaevi personelince koğuşa girildi.



Yapılan kontrolde, koğuşta tutuklu bulunan H.M'nin yerde yüzüstü hareketsiz yattığı tespit edildi.



Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, H.M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Şüpheli görülen ölümle ilgili adli ve idari tahkikat işlemlerine başlandığı öğrenildi.

